شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.47% إلى مستويات 1.1433 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1379 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1443، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1381.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى 17.2 مليار يورو مقابل 17.6 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وصولا للكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين للمنطقة ككل والتي توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.4 مقابل 8.8 في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.22 مليون مقابل 7.01 مليون في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.