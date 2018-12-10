شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء أسعار النفط متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في الأدنى لها في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كل من الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً ونظيره الياباني ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.11% لتتداول حالياً عند مستويات 52.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.61$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 0.55% لتتداول عند 62.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.34$ للبرميل، في حين تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.48 مقارنة بالافتتاحية عند 96.51.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 44.7$ مليار مقابل 234 مليار يوان أي ما يعادل 34.0$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 227 مليار يوان أي ما يعادل 36.2$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت تباطؤ نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5% القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 2.4%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة، أيضا دون التوقعات عند 2.8%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى نسبة 0.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الثالث التي أشارت لانكماش 0.3% ومقابل نمو 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى نسبة 0.5%.

كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم اتساع الانكماش إلى نسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السنوية الأولية السابقة للربع الثالث التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 3.0% في القراءة السنوية للربع الثاني الماضي، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى نسبة 2.0%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار الانكماش عند 0.3%، دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث، متوافقة مع التوقعات، ومقابل نمو 1.0% في الربع الثاني، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1.21 تريليون ين مقابل 1.33 تريليون ين في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 1.29 تريليون ين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.22 مليون مقابل 7.01 مليون في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عقب انقضاء الاجتماع النصف السنوي للمنظمة أن أوبك ستخفض 800 ألف برميل وحلفائها ستخفض 400 ألف برميل عن إنتاج تشرين الأول/أكتوبر وسيفعل ذلك خلال النصف الأول من 2019.

كما أفاد المؤتمر الصحفي لأوبك آنذاك أن قرار أوبك وحلفائها يتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً وأن عملية الخفض ستبدأ مع مطلع الشهر المقبل ولمدة ستة أشهر، مع الإشارة إلى أنه تم إعفاء إيران وفنزويلا بالإضافة إلى ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج وأنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصاد العالمي وأن دور المنظمة هو تقييم اتجاهات الطلب وعليه تحديد حجم الإنتاج وأن السعودية ملتزمة بضمان استقرار الأسواق.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير مؤخراً أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً وأن أمريكا أصبحت مصدر صافي للنفط لأول مرة في 75 عاماً.

هذا ويظل التشكك في قدرة أوبك على احتواء والحد من فائض المعروض النفطي الذي يلوح في الآفاق قائماً، على الرغم من قرار خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل خلال النصف الأول من 2019 مع القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي يوم الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصة لإجمالي 887 منصة.