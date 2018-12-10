شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -9.71 نقطة ، ليحاول المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .
ولذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8038.59 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7702.25 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 8038.59 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 88
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 84
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عدد أسهم الشركات الثابتة 15
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عدد أسهم الشركات المتداولة 187
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