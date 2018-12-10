شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل الارتفاع - تحليل صباحي - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 6.79 نقطة ، ويأتي ضعف ارتفاعه الأخير ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه . ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 5384.58 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5471.54 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5384.58 ومستوى المقاومة 5471.54 .

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