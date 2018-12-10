شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق فايننشيال: مصر تستورد كاكاو وشيكولاتة بـ65.5 مليون دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكاكاو من السلع الأقل أهمية داخل السوق المحلى المصرى لقلة استخداماته الصناعية، مقارنة ببعض السلع مثل القمح والذرة والأرز وغيرها من السلع الاستراتيجية.

وبحسب تقرير أسواق فايناشيال المتخصص فى رصد أسعار السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية العالمية، مشيراً أن مصر تستورد كاكاو وشيكولاتة بقيمة 65.5 مليون دولار خلال العام وقامت شركة "مارس ريجلى” العالمية بتوسعات كبيرة بمصانع الشركة بمصر وذلك فى خطوه لزيادة الكميات المصدرة من الشيكولاتة، حيث سيتم تصدير ما يتراوح بين 80 % إلى 90% من إجمالى إنتاج مصانع الشركة بمصر.

وأكد التقرير أن استهلاك مصر من الشكولاته ضمن أقل معدلات الاستهلاك حيث تصل إلى 500 جرام للفرد سنوياً فى حين تصل إلى 3 كيلوجرامات فى السعودية والكويت و12 كيلوجراما فى بريطانيا.

كما تشهد أسعار الكاكاو والشيكولاتة خلال الاحدى عشر شهراً استقرار بشكل كبير بالسوق المحلى.