شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى نسبة 0.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الثالث التي أشارت لانكماش 0.3% ومقابل نمو 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى نسبة 0.5%.

كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم اتساع الانكماش إلى نسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السنوية الأولية السابقة للربع الثالث التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 3.0% في القراءة السنوية للربع الثاني الماضي، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى نسبة 2.0%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار الانكماش عند 0.3%، دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث، متوافقة مع التوقعات، ومقابل نمو 1.0% في الربع الثاني، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1.21 تريليون ين مقابل 1.33 تريليون ين في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 1.29 تريليون ين.