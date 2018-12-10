شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 4836 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وبالنظر الى مؤشر "OBV " نلاحظ استمرار الأداء السلبي للمؤشر، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض في الاجل القصير لمستوى الدعم 4750 نقطة كمستوى اول ثم 4680 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 4950 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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