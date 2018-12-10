شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما أشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات أمس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 2550 نقطة، ليواصل بذلك سلسلة الخسائر الكبيرة التي بداها منذ بداية الشهر الماضي، وفي ظل استمرار سيطرة البائعين على تداولات السوق وهو ما يعكسه مؤشر "Direct Movement " لذلك نتوقع مزيدا من عمليات البيع والتي قد تهبط بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 2500 ثم 2350 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2620 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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