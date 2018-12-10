شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث استهل تداولات أمس الاحد عند مستوى 10599 نقطة، مسجلا ارتفاع بلغ 10648 نقطة، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 10604 نقطة، مكون نموذج "Shooting Star " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10500 ثم 10250 نقطة، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 10700 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .