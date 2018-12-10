شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميثاق للتأمين التكافلي (METHAQ) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لهدفه السعري المتوقع عند 0.73 درهم، حيث يعتبر هذا المستوى هو مستوى الدعم الحالي وأيضا مستوى اغلاق لجلسة أمس الاحد، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم مازال يعاني الضغوط البيعية والتي من المتوقع ان تهبط به لمستوى الدعم 0.69 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 0.73 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.72 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.74 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط