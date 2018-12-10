شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 16.85 درهم، فقد عمق السهم من خسائره وتراجع ليغلق أمس الاحد عند مستوى 16.78 درهم، في ظل تواضع كميات التداول لثالث جلسة على التوالي، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، وهو ما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 16.35 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 17 ريال.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.58 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.94 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط