- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 16.85 درهم، فقد عمق السهم من خسائره وتراجع ليغلق أمس الاحد عند مستوى 16.78 درهم، في ظل تواضع كميات التداول لثالث جلسة على التوالي، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، وهو ما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 16.35 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 17 ريال.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.58 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.94 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 10-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .