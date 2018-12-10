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شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة السودانية للإتصالات (SUDATEL) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يحافظ على اتجاهه الهابط في الاجل القصير والمتوسط، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 0.39 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، ليخترق بذلك مستوى الدعم النفسي عند 0.40 درهم، وهو إشارة قوية تعكس حالة التشاؤم التي يعاني منها المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم النفسي التالي عند 0.35 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.41 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.38 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.40 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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