شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة أمس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 1.06 درهم، والذي يعد ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1.13 درهم، لامس عنده السهم خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، مما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0.90 درهم كمستوى اول، شرط اختراق السهم لمستوى 1.04 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.01 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.11 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط