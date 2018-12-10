شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد، حيث اغلق عند مستوى 2.25 درهم، مستقرا أسفل مستوى المقاومة الحالي عند 2.27 درهم، ليستكمل بذلك السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير وهو ما ظهر جليا من خلال تداول السهم في قناة هابطة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستوى الدعم 2.20 درهم كمستوى اول ثم 2.13 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.30 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط