شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 0.461 درهم، لينزلق بذلك أسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " والذي يعد إشارة سلبية، كما تراجع السهم مخترقا القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يدعو لمزيد من الانخفاض في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 0.40 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 0.45 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.45 وبين مستوى المقاومة هو 0.46 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط