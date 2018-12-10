شكرا لقرائتكم خبر عن سراميك رأس الخيمة (RAKCEC) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 1.92 درهم، فقد عمق السهم من خسائره واخترق هذا المستوى خلال جلسة أمس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.90 درهم، كما يبتعد السهم حاليا عن متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1.80 درهم، شرط ثبات السهم أسفل مستوى 1.95 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.88 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط