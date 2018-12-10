شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم أمس الاحد ليغلق عند مستوى 0.445 درهم، في ظل سيطرة البائعين على تداولا السهم في الاجل القصير منذ منتصف شهر يوليو الماضي، ومصحوبا بتدني كميات التداول، وهو ما يعكس عزوف المتداولين عن التداول في السهم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم القوي عند 0.35 درهم، شرط ثبات السهم أسفل مستوى 0.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.41 وبين مستوى المقاومة هو 0.46 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط