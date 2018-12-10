شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 1.20 درهم، لينزلق بذلك أسفل مستوى الدعم السابق عند 1.25 درهم، مما يعكس تنامي القوى البيعية الحالية، كما يتداول السهم حاليا في قناة هابطة قصيرة الأجل، مما يجعلنا نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم التالي عند 1.10 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم أسفل مستوى 1.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.13 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط