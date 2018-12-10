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شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات أمس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.347 درهم بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 0.34 درهم، ومقتربا من الحد السفلي من القناة الهابطة طويلة الأجل المخترقة لأسفل، والذي يشكل ضغطا قد يدفع بالسهم لأسفل لمستوى 0.20 درهم، والذي يقابل الهدف السعري الناتج من اختراق السهم للقناة الهابطة، شرط اختراق السهم لمستوى 0.34 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.33 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.36 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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