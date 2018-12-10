شكرا لقرائتكم «مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء» يوصي بإنشاء سوق مشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - نورما نعمات | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 22:05

أوصى المشاركون في «المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء»، بايلاء موضوع انشاء سوق عربية مشتركة الاهتمام الكافي والتفكير جدياً في تحقيقه على أسس تجارية، واستكمال الربط الكهربائي لدول المشرق العربي ومغربه.



وقال رئيس المؤتمر المدير العام لـ»شركة الكهرباء الوطنية» في الأردن أمجد الرواشدة إن المشاركين في المؤتمر الذي عقد برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، «أوصوا في ختام مناقشات استمرت يومين، بضرورة الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال تأسيس السوق على أسس تجارية». وأكد أهمية هذه الخطوة في تعزيز فرص تنفيذ مشاريع محطات كهرباء كبيرة مشتركة.

وأضاف: «أوصى المشاركو بالعمل على استكمال الربط الإقليمي لدول المشرق العربي ودول المغرب العربي، تمهيداً لدمج منظمات الربط الإقليمية مع بعضها للوصول الى ربط متكامل بين الأنظمة الكهربائية العربية». وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز الربط القائم واستحداث ربط جديد مع الأنظمة الكهربائية في الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في تأطير الربط الكهربائي ليكون مبنياً على أسس تجارية عادلة ومفيدة لجميع الأطراف.

وشددوا على أهمية الإطلاع على تجارب الدول العربية التي قطعت شوطاً في استغلال مصادر الطاقة المتجددة من حيث سنّ القوانين والتشريعات اللازمة، وابتكار وسائل تشجيع ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، ومراجعة هذه التجارب لأخذ الدروس والعبر التي من شأنها أن تسرع في وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية.

وكان المؤتمر الذي نظمه «الاتحاد العربي للكهرباء»، بالتعاون مع «شركة الكهرباء الوطنية» الأردنية بمشاركة وزراء ووكلاء وزارات كهرباء وطاقة في عدد ممن الدول العربية وممثلي 30 دولة ومؤسسة ومنظمة رسمية واهلية، ناقشوا أهمية تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية في بلدانهم بما يلبي احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة التحديات الفنية والتكنولوجية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي.