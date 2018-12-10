شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يتفقد معرض "فود أفريكا".. وخبير: ينشط التجارة بين القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جولة تفقدية اليوم الاثنين فى الثانية والربع ظهرًا، بمعرض فود افريكا والمقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

بدوره قال أحمد عامر رئيس مجلس إدارة أسواق للمعلومات المالية إن انطلاق معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا 2018" فى نسخته الرابعة على أرض مصر بما يضمه من كبرى شركات الصناعة الغذائية والزراعة فى افريقيا سيجدد الحراك التجارى بين دول القارة السمراء والذى إفتتحه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، والذى يقام تحت رعاية كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.

ويهدف المعرض لتقديم حلول متنوعة للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى من جميع أنحاء العالم لعرضها فى مصر أفريقيا، كما يشكل المعرض فرصًة للشركات العاملة فى هذا المجال، حيث يمكنهم عقد الاجتماعات والتواصل مع بعضهم البعض وإجراء المفاوضات والصفقات التجارية وسيكون فرصة كبيرة جداً لتلاقى الخبرات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية والزراعة.

وأضاف عامر أن وجود هذا الحدث على أرض مصر نظراً لما تتمتع به من مكانة كبيرة على المستوى العربى والأفريقى سيعود على السوق المصرى بالعديد من المميزات على رأسها فتح مجالات للتعاون فى جذب استثمارات زراعية وغذائية جديدة أو فتح خطوط تصدير لمنتجات مصرية سواء فى مجالات المحاصيل الزراعية أو المنتجات الغذائية المصنعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة أسواق للمعلومات المالية أنه تم إعداد تقرير معلوماتى مفصل يضم حركة الاسعار الخاصة بالسلع الاستراتيجية وخاماتها فى الاسواق والبورصات العالمية على رأسها القمح والزيت والأرز والفول والبن والكاكاو والسكر والذرة ومستقبل تلك السلع فى موسم 2018/2018 وحجم انتاج العالم من هذه المحاصيل والأسباب التى تتحكم فى تحديد أسعارها سواء بالانخفاض أو الارتفاع.

وأكد عامر أن مصر ستتولى مع بداية عام 2019 رئاسة الاتحاد الافريقى وهذا يتطلب من الجميع تكثيف التعاون والمشاركة مع جميع الدول الافريقية بخاصة وان القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى منذ توليه سدة الحكم فى 2014 على عودة العلاقات المصرية الافريقية إلى مجدها وقوتها ويستعيد مكانة مصر بين أشقائها الافارقة وهذا يتضح من حرضه على حضور كافة الفعاليات الافريقية الهامة.

واقترح عامر أن يتم تنظيم معرض شهرى على أرض مصر يجمع كل أشقائنا الافارقة فى مجالات التعاون المشتركة لان قارة أفريقيا مازالت قارة بكر تحمل خيراً كثيراً وموارد طبيعية كفيلة لان تصعد بها إلى القمة اذا حدث تحالف قوى ولن يجد هذا التحالف افضل من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ليقود قاطرته إلى النجاح بعد التجربة التى قطعها بمصر واستطاع أن يبهر العالم بما حققه الاقتصاد المصرى ويسعى إلى تحقيقه.