شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الضغوط التضخمية في الصين يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى نسبة 2.2% مقابل نسبة 2.5% القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 2.4%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى نسبة 2.7% مقابل نسبة 3.3% في القراءة السنوية السابقة، أيضا دون التوقعات عند 2.8%.

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