شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل ما قيمته 44.7$ مليار مقابل ما قيمته 234 مليار يوان أي ما قيمته 34.0$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 227 مليار يوان أي ما قيمته 36.2$ مليار.

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