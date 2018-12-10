«جلف هوست» والمعارض الغذائية ترسم ملامح القطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رسّخ معرض «جلف هوست 2018» مع المعارض السنوية الثلاثة المتخصصة في صناعة الأغذية التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، بصورة متزامنة، مكانته في قطاع الخدمات الغذائية في المنطقة. وقد شهدت دورة هذا العام إبرام صفقات تجارية وشراكات جديدة ومشروعات واعدة بملايين الدولارات، بين الجهات العارضة وكبار صنّاع القرار في القطاع.

في خضم التحوّل غير المسبوق للقطاع في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتفضيلات المستهلكين المتغيرة بسرعة، أثبت «جلف هوست» جدارته بالمكانة التي حظي بها بسرعة لافتة، كمعرض متكامل لخدمات الضيافة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، لا سيما مع مشاركة أهم الأسماء في القطاع والتي قدمت أحدث الحلول المصممة لمواكبة الطلب المتنامي لزيادة الكفاءة والإنتاجية والقيمة، ويعكس في الوقت ذاته مستوى عالياً من الوعي البيئي.

وتزامناً مع معرض «جلف هوست»، أُقيمت معارض «سيفيكس» و«يامكس الشرق الأوسط»، و«مهرجان المأكولات المتخصصة» التي استعرضت أحدث الاتجاهات المصممة خصيصاً لقطاع الأغذية والمشروبات الإقليمي. ووفرت المعارض الأربعة مجتمعة، منصة ل 2500 علامة تجارية قدمت أكثر من 8 آلاف منتج، واستقطبت عشرات آلاف الزائرين على مدار 3 أيام.

وكانت جمعية إنتاج سمك السلور الإندونيسية، من بين الشركات العارضة التي حققت نتائج لافتة في معرض «سيفيكس» السنوي لمتخصصي المأكولات البحرية في المنطقة، حيث اختارته لإطلاق علامتها التجارية العالمية «إندونيجن بنجاسيوس»، تيمناً بأسماك سلور القرش الإندونيسي.

ورسخت شركة «راتسيونال إيه جي» الألمانية المتخصصة في تصنيع معدات المطابخ، التزامها تجاه المنطقة ونمو أعمالها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من خلال مشاركتها في معرض «جلف هوست 2018»، حيث سجلت معدلات أرباح كبيرة على أساس سنوي.

فيما شاركت «بيتي آيس»؛ أكبر شركة لصناعة المثلجات برومانيا، في معرض «يامكس الشرق الأوسط»، حيث نجحت في الحصول على شريك إقليمي لمنتجاتها في وقت قياسي.