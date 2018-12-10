الشارقة وأذربيجان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد تجاري من جمهورية أذربيجان سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتبادل البعثات التجارية، وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وأذربيجان.

وناقش الجانبان، خلال لقاء عمل موسع استضافته الغرفة في مقرها أمس، آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، وتشجيع مجتمعي الأعمال الإماراتي والأذري على المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية والتجارية الكبرى التي تقام لدى كلا الجانبين، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بين البلدين الصديقين.

شارك في لقاء العمل الذي تم خلاله الاتفاق على رفع مستوى التنسيق وتكثيف الزيارات واللقاءات بين قطاعات الأعمال الخاصة الإماراتية والأذرية، عبدالله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، و رائد عبد الله بوخاطر مدير إدارة تطوير الأعمال لدى المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، و إلينور ألييف الممثل التجاري لدى سفارة أذربيجان في الإمارات، و جاسم المطوع مستشار العلاقات مع دول الكومنولث المستقلة، و يعقوب القصير مستشار الغرفة للشؤون الصناعية، و جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، و أنار العريفي مدير التسويق و ترويج الصادرات لدى مؤسسة تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان، و ممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، وحشد من رجال الأعمال في الإمارة.

شراكات استراتيجية

وأشاد عبد الله دعيفس، خلال كلمته الترحيبية، بأهمية اللقاء في إتاحة المجال لرجال الأعمال في كل من إمارة الشارقة وجمهورية أذربيجان؛ لبحث آفاق التعاون المُمكنة، والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، بما يُسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية القائمة بين دولتي الإمارات وأذربيجان الصديقتين، التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وقال دعيفس، إن الغرفة تتطلع إلى أن يكون هذا الملتقى انطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وأذربيجان عامة، ومع إمارة الشارقة على وجه الخصوص، معرباً عن استعداد الغرفة لتسخير كافة الإمكانيات، وتوفير حزمة من الحوافز والتسهيلات، وتذليل العوائق التي قد تواجه رجال الأعمال الأذريين الراغبين بالاستثمار في الشارقة، بما يمكنهم من الاستفادة من مكانة الشارقة كمركز اقتصادي إقليمي متنوع، ومما تقدمه من خدمات لوجستية متقدمة، ونظام مصرفي وتشريعات وقوانين مشجعة، وبنية تحتية متطورة، وبما يُسهم في إنجاح العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات أرحب وأشمل.

وأكد دعيفس حرص الغرفة على توطيد جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في الشارقة مع نظرائهم في أذربيجان، معتبراً أن الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الجانبان كفيلة بإقامة شراكات استراتيجية قوية، لاسيما أن الشارقة تحتضن أكثر من 20 شركة أذرية، فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات الشارقة من السلع والبضائع إلى أذربيجان 53 مليون درهم حتى نهاية شهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني من العام الجاري، بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن إدارة خدمات الأعضاء في الغرفة.

مصالح متبادلة

وأشاد إلينور ألييف، الممثل التجاري لدى سفارة أذربيجان في الإمارات العربية المتحدة، بمتانة العلاقات بين بلاده والإمارات على مختلف الصعد وتناميها المتواصل، مؤكداً حرص أذربيجان وسعيها لتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة مع إمارة الشارقة في مختلف المجالات، الاقتصادية والسياحية والزراعية والصحة والنقل والصناعات البتروكيماوية والخدمات وغيرها، وصولاً إلى بناء أفضل العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وإقامة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وقدم ألييف عرضاً تقديمياً يوضح مزايا المكتب الدائم لأذربيجان في الإمارات، تحت مسمى «أذربيجان هاوس»، والذي يتضمن مكتباً للتمثيل التجاري و مقراً لتجارة البضائع و مجموعة من المطاعم، و يشمل خصومات على المنتجات الأذرية.ووجّه أنار العريفي، مدير التسويق و ترويج الصادرات لدى مؤسسة تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان، دعوة رسمية إلى غرفة الشارقة لزيارة أذربيجان على رأس وفد اقتصادي وتجاري، مثمناً جهود الغرفة وحرصها على تطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وبلاده، وما توفره من تسهيلات للمستثمرين.وجهة مثالية

وقدّم جيتين فيري من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عرضاً أوضح من خلاله مزايا الاستثمار في المناطق الحرة التابعة لإمارة الشارقة، التي تُعتبر من أسرع المناطق الحرة نمواً في الشرق الأوسط، ووجهة مثالية للاستثمار، ورمزاً لكفاءة وفعالية العمليات التشغيلية؛ نظراً لما تُقدّمه من خدمات متميزة، وبيئة مواتية للنمو، ودعم يُساعد الشركات في تحقيق أهدافها.وقال رائد عبد الله بوخاطر، مدير إدارة تطوير الأعمال لدى المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن المناطق الحرة في إمارة الشارقة تتميز بموقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وبتوفير بيئة عمل تنافسية وصحية رائدة ومتميزة على مستوى المنطقة، وكذلك ببنيتها التحتية المتطورة وشبكة طرقها الحديثة، وبأراضيها الصناعية والتجارية ومساحاتها الخالية التي تسمح للشركات بإجراء التوسعات المستقبلية.