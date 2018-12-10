منح ماجستير لمهندسين في «إينوك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «اينوك» عن أسماء المواطنين الإماراتيين الفائزين ب«برنامج اينوك لمنح الماجستير في الطاقة»؛ البرنامج الذي أطلقته المجموعة هذا العام، بالتعاون مع جامعة «هيريوت وات» في دبي، بهدف دعم وتمكين المواهب الإماراتية الشابة وتشجيعها على متابعة تعليمها العالي، للمضي قدماً في حياة مهنية مثمرة وناجحة في قطاع الطاقة. وسيحظى كل من المهندس أحمد بن زعل، والمهندس حاتم الرمسي، وهما موظفان لدى «اينوك»، ورحاب جاسم، طالبة السنة الأخيرة في تخصص الهندسة، بأول المنح الدراسية التي يقدمها البرنامج، لتتاح لهم فرصة الحصول على شهادة الماجستير في الطاقة من جامعة «هيريوت وات» في دبي.