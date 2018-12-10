سالم الموسى: عقارات دبي تجذب المستثمر الهندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استكمالاً لمشاركتها في دورات معرض دبي للعقارات في شنجهاي ولندن لهذا العام، شاركت «فالكن سِتي أوف وندورز»، في النسخة الهندية من الحدث، والتي أقيمت في مدينة مومباي في الهند من 7 إلى 9 الجاري.

وباعتبارها موطناً لما يقارب 2.6 مليون شخص هندي، فإن الإمارات هي أيضاً المقصد الأعلى ترتيباً للهنود الذين يسعون إلى الحصول على فرص استثمار عقارية واعدة وطويلة الأمد، حيث استحوذ الهنود على أكثر من 4,600 صفقة بقيمة 8.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ليصبحوا بذلك الأكثر استثماراً في العقاري في الإمارات، وفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتأكيداً لهذه الإحصائيات، يبقى الهنود بين أكبر مجموعات المستثمرين الأجانب في شركة «فالكن سِتي أوف وندورز» والذين يبدون اهتماماً كبيراً بمشروع «العالم في مدينة» الفريد من نوعه. واستجابة لهذا الطلب المتزايد من المشترين والمستثمرين الهنود، استعرضت «فالكن سِتي أوف وندورز» أحدث مشاريعها في المعرض، مشروع «سام فيجا» الذي يضم شققاً فندقية فاخرة ومفروشة ومخدمة بالكامل.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: «ما زالت دبي تجذب المستثمرين الهنود للاستثمار في القطاع العقاري وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، والعائد على الاستثمار المرتفع، وعائدات الإيجار والقوانين والأنظمة التي يتم وضعها. وأتت مشاركتنا في دورة هذا العام من الحدث لتسليط الضوء على مشروع الهرم «سام فيجا» الذي عمل على لفت أنظار المستثمرين الهنود. كما عملنا على توطيد العلاقات مع المشترين الهنود، من أجل تعزيز طموحاتهم الاستثمارية المستقبلية في إمارة دبي».