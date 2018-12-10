ضغوط البيع تهبط بالأسهم الخليجية.. والكويتية تنجو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطرت السلبية على الأسواق في تعاملات جلسة أمس؛ نتيجة غياب محفزات جديدة تعمل على توجيه سيولة إلى داخلها لوقف نزيف الأسهم؛ حيث لا تزال ضغوط البيع تحكم سيطرتها، رغم وصول أسعار بعض الأسهم لمستويات سعرية مغرية. وعمقت سوق السعودية من خسائرها وأقفلت بخسائر 0.12%، وربحت السوق الكويتية 0.12% وتراجعت السوقان البحرينية والعمانية بشكل محدود، 0.20% و 0.02% علي التوالي.

السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة أمس، في ظل تباين أداء قطاعاتها، وسط تراجع في التعاملات؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.71 نقطة، أو ما نسبته 0.12%، ليقفل عند مستوى 7839.227 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 95.8 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 88 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 84 شركة.

الكويت

واصلت السوق الكويتية صعودها في تعاملات جلسة يوم أمس، وسط تراجع السيولة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.79 نقطة بنسبة 0.12%، وصولاً إلى مستوى 5442.08 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 40.1 مليون سهم، بقيمة 16.6 مليون دينار، نفذت من خلال 2016 صفقة.

البحرين

تراجعت السوق البحرينية قليلاً خلال تعاملات جلسة أمس، وسط ضغط من قطاعي البنوك والخدمات، وفي ظل انحسار في التعاملات؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.60 نقطة، بنسبة 0.20%، ليقفل عند مستوى 1317.44 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3مليون سهم، بقيمة 215.5 ألف دينار.

عمان

تراجعت السوق العمانية في التعاملات بشكل طفيف، بضغط من المال والصناعة، وسط تراجع التعاملات؛ حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 0.98 نقطة أو ما نسبته 0.02%؛ ليقفل عند مستوى 4547.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم، بقيمة 271.5 ألف ريال، نفذت من خلال 141 صفقة، وارتفعت أسهم 3 شركات، مقابل تراجع أسهم 6 شركات، واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة.