شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 138 مبايعة بقيمة 650 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة. وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.
وسجلت الرهون 850 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 820 مليون درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 210 ملايين درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 176 مليون درهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار تصرفات عقارات دبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .