1.5 مليار تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 138 مبايعة بقيمة 650 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة. وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهون 850 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 820 مليون درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 210 ملايين درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 176 مليون درهم.