شكرا لقرائتكم خبر عن دورة للتنبؤ بمواطن الخطر الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
افتتحت صباح أمس دورة «تشخيص مواطن التعرض للخطر»، التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 9 - 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، أنّ هذه الدول على اختلافها كانت تعاني تحديات اقتصادية هيكلية أساسية، وتواجه ضعفاً في القطاعات المالية.
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