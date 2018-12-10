شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة عوامل تُحضّر البريطانيين ل«الخروج دون اتفاق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، سيناريو يتم تداوله بشكل منتظم قبل تصويت البرلمان الحاسم، غدا الثلاثاء،على صفقة «بريكست» وقد يخاطر البرلمان برفض النص الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء مع بروكسل.

ونشرت الحكومة البريطانية عشرات المذكرات التقنية لتحضير الشعب البريطاني لهذا الاحتمال المرعب، الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.

رسوم الهاتف والمصارف

وتُفرض على الخدمة المجانية حالياً للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذين يتجاوزون بحر المانش أو الحدود الإيرلندية.

وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوقع أن تزيد تكلفتها، في حين ستصبح المعاملات المصرفية «أبطأ» بحسب لندن.

فوضى في المطارات

و يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضاً. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

و«تعتزم» لندن منح شركات الطيران أذونات كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي، و«تنتظر» من دول الاتحاد الأوروبي أن تفعل الأمر نفسه، لكنها تتوقع على الرغم من كل شيء، «اضطرابات في بعض الرحلات». وقد تشهد خدمة قطار «يوروستار» أيضاً صعوبات؛ لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا، لن تبقى صالحة.

المعاملات الورقية

ويتعين على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة، أن تتعلّم ملء تصاريح جمركية جديدة، وأن تأخذ في الاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. وأعلنت لندن نيتها العمل مع قطاع الصناعة «لتقليص التأخير والأعباء الإضافية على التجارة الشرعية».

وتتأثر علب السجائر أيضاً؛ إذ إنه يجب إدخال رسم جديد للتنبيه على مخاطر التدخين، فحقوق الصور المستخدمة حالياً تمتلكها المفوضية الأوروبية.

الأدوية

وتخزن بريطانيا أدوية لمدة ستة أسابيع إضافية، إضافة إلى المخزونات الحالية التي تكفي لثلاثة أشهر، لتجنب أي نقص في الأمداد. وستغادر المملكة المتحدة الوكالة الأوروبية للأدوية، لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي، لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.

تحذيرات للمستهلكين

خسارة الحصول على بعض خدمات البث، ما إن تخرج البلاد من «السوق الرقمية الموحدة».

وسيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في التكلفة عند التسوق عبر الإنترنت؛ لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حالياً.

ولن تصلح رخصة القيادة البريطانية في الاتحاد الأوروبي.

(أ ف ب)