تكريم مصارف «دبي الإسلامي» و«عجمان» و«الفجيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في حفل جوائز المال والأعمال الإسلامية لعام 2018 الذي أقامته دار النشر العالمية «سي بي آي فاينانشال»، في دبي، هيمن بنك دبي الإسلامي، على حفل توزيع جوائز المال والأعمال الإسلامية لعام 2018، وذلك باستحواذه على خمس جوائز رئيسية في هذا الحدث المرموق. ويعتبر حفل الجوائز هذا من أبرز فعاليات القطاع التي تكرّم المؤسسات والأفراد ممن تميّزوا بدور حيوي في دعم نمو وتوسع قطاع التمويل الإسلامي حول العالم.

وتميز بنك دبي الإسلامي بفوزه بعدد من فئات الجوائز، بما في ذلك أفضل بنك إسلامي، وأفضل بنك للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، وأفضل بنك للخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، وأفضل تمويل سكني إسلامي، وأفضل منظم للصكوك في المنطقة.

وتم خلال الحفل تقليد الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، بلقب «الشخصية المصرفية الإسلامية للعام» لقاء إسهاماته القيمة في نمو بنك دبي الإسلامي، ودوره الكبير في تعزيز تقدم قطاع التمويل الإسلامي.

وللعام الخامس على التوالي كرمت «سي بي آي» مصرف عجمان بجائزة المصرف الأسرع نمواً في دولة الإمارات لعام 2018، وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان «الجائزة تمثل إنجازاً كبيراً لنا في مصرف عجمان، وتؤكد على مستوى النجاحات المتواصلة التي يحققها مصرف عجمان كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، ومسيرة مساهماتنا نحو تطوير حلول مالية مبتكرة تغطي احتياجات عملائنا وتدعم أنشطة التنمية الاقتصادية ودعم قطاع الصيرفة الإسلامي بشكل عام».

كذلك، أعلن بنك الفجيرة الوطني عن حصول وحدة «إن بي إف الإسلامي» للعام الثالث على التوالي على جائزة «أفضل نافذة مصرفية إسلامية جديدة في الإمارات» من جوائز المال والأعمال الإسلامية 2018.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «نفخر جداً بنيلنا هذه الجائزة المرموقة للسنة الثالثة على التوالي. فهي دليل آخر على الجهود الكبيرة التي نبذلها من أجل توسيع مجموعة الحلول التي نقدمها والتي نركّز فيها على العملاء».