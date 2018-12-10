هشاشة السوق تُربك «وول ستريت».. ومخاوف من «البيع المنفلت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيامين زرزور

يسود شعور في «وول ستريت» بأن السوق بات هشاً لدرجة تهدد بموجات بيع جديدة متتالية، بعد الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأسبوع الماضي، لكن تبقى الآمال معلقة على حدث كبير يحتاجه السوق، كي يُعيد للمستثمرين شيئاً من الثقة المتبددة. ومما يثير حفيظة المتداولين، الحركة العكسية لمنحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ، بعد أن ارتد في فئة السنوات العشر خلال الأسبوع الماضي بشكل لافت، متراجعاً من 3% إلى 2.85% في أسوأ حركة تراجع سريع، منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2015.

قال سام ستوفال، خبير الاستثمار الاستراتيجي لدى شركة «سي إف آر إيه»: «أعتقد أننا نعيش حالة ترقب للتأكد مما إذا كان السوق قد بلغ مرحلة البيع المنفلت، وما إذا كانت هناك فرصة للتراجع في حال تلقي أنباء مفاجئة عن اختراق ما، يعيد للمستثمرين بعض الثقة».

والحقيقة أن قلق المستثمرين لا يزال قائماً حول الحرب التجارية مع الصين، فضلاً عن الصورة السلبية حول تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي منح فيه اللقاء بين الرئيسين، الأسواق فرصة سريعة لالتقاط أنفاسها لتعود الشكوك من جديد، خاصة بعد اعتقال مديرة شركة «هاواوي» في كندا، الذي اعتبره بعض المحللين تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية.

ولا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يسهم في تعزيز مخاوف المستثمرين، على الرغم من محاولات فردية من بعض أعضائه لطمأنة الأسواق، وتأكيد رئيسه جيرومي باول، أن المجلس اقترب من مرحلة «الحياد»، وقول لييل برينارد حاكم البنك المركزي، إن المجلس سيكون أكثر تركيزاً على البيانات الاقتصادية في خطواته المقبلة، عند النظر في رفع أسعار الفائدة.

ويرى ستوفال أن الأسهم غالباً تشهد موجات بيع في ديسمبر من كل عام، قبل أن تستأنف مسارها الصعودي في بداية العام، لكن هذا العام قد يكون مختلفاً، حيث تغيب عن السوق محفزات الصعود.

ويخشى المحللون من أن يكون الاقتصاد العالمي يسير على طريق الركود، بسبب الظروف غير المطمئنة، بدءاً من النزاع التجاري وانتهاء بما يحيط بقطاع التقنية من غيوم.

وقد أسهمت «أبل» التي كانت في مقدمة صانعي السوق في تعتيم الصورة أكثر، بعد أن تبخرت كافة مكاسبها لهذا العام، وانتقلت إلى خانة الخاسرين بنسبة نصف نقطة مئوية في تداولات الجمعة، وهي التي كانت تنافس على المركز الأول في السباق نحو تريليون دولار كقيمة سوقية.

وقد تستوي بواعث البيع مع بواعث التريث في الوقت الراهن، حتى يتبدل الحال إما بإشارة من البيت الأبيض حول العلاقات التجارية مع الصين، أو الكشف عن بيانات اقتصادية مطمئنة بعد تقرير الوظائف غير المشجع.

ويستمر المستثمرون في سندات الخزانة في الإقبال على شرائها، على الرغم من تراجع الأسهم؛ حيث يتابع هؤلاء تقارير التضخم للتأكد من أن أداء الاقتصاد لا يزال قوياً، خاصة بعد الانتعاش الأخير في أسعار النفط. ومن هنا يكتسب تقرير مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين الذي يصدر الأربعاء، أهمية خاصة هذا الأسبوع، وسط توقعات بتسجيل 2.2% على أساس سنوي. كما يتوقع أن تسجل مبيعات قطاع التجزئة زيادة بنسبة 0.2%.

وهذه التقارير سيكون لها دور مهم في تبديد شكوك فعاليات السوق حيال أداء الاقتصاد، والرد على القائلين إن مجلس الاحتياطي قطع شوطاً أطول من اللازم، في مواجهة اندفاعة الاقتصاد برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وفي حال خيبت البيانات ظنون الأسواق، فلا بد أن تتعرض الأسهم لضغوط جديدة مع استمرار التركيز على منحنى العائد على سندات فئة السنتين، وفئة السنوات العشر، بعد أن ضاق الفارق بينهما إلى أدنى مستوياته عند 9 نقاط مئوية، معززاً مخاوف الركود الذي يعتبر المنحنى أهم نُذره.