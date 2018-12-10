النشاط الصناعي الصيني الأضعف في عامين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الصين أضعف مستوى خلال نوفمبر الماضي لأنشطة المصانع فيما يزيد على عامين بسبب تباطؤ طلبيات التوريد الجديدة، بينما تراجع نمو أرباح الشركات الصناعية للشهر السادس على التوالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.2 % في نوفمبر/‏ تشرين الثاني مقارنة به قبل عام، نزولاً من 2.5 % في أكتوبر/‏ تشرين الأول وأقل من توقعات عند 2.4 %.

وارتفعت أسعار المصانع في الصين في نوفمبر /‏تشرين الثاني بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر/‏ تشرين الأول 2016 مع فقد الطلب المحلي الزخم، مما يزيد الضغط لاتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأحد: إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع عن الشهر السابق بسبب تباطؤ أسعار المواد الغذائية.

وارتفع مؤشر المنتجين 2.7 % في نوفمبر/‏ تشرين الثاني مقارنة به قبل عام ومقابل زيادة 3.3 % في أكتوبر/‏ تشرين الأول، بحسب مكتب الإحصاءات.

وتوقع المحللون في استطلاع أن يتراجع تضخم أسعار المنتجين - الذي يستخدمه الاقتصاديون كمؤشر لاتجاهات الأرباح الصناعية - إلى 2.7 % الشهر الماضي، ومقارنة مع الشهر السابق، نزل المؤشر 0.2 % بعد أن زاد 0.4 % في أكتوبر/‏ تشرين الأول.(رويترز)