80 % من الأصول الأجنبية لدى البنوك دولارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكل الدولار 79.9% من إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في دولة الامارات خلال الربع الثالث من عام 2018 في حين بلغت نسبة اليورو 9.3% و 1.4% للريال السعودي و1.2% للين الياباني.

وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة في دولة الامارات والمقومة بالدولار واليورو والريال السعودي والين الياباني استحوذت على 91.8 % من إجمالي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر سبتمبر الماضي والتي بلغت ما يعادل 693 مليار درهم وفقا لذات البيانات مع نهاية الشهر نفسه.

وارتفعت الأصول الأجنبية لدى المصارف الوطنية بنسبة 10.1% على المستوى السنوي في الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف أن الأصول الأجنبية بالدولار لدى البنوك الوطنية تبلغ قيمتها نحو 575 مليار درهم في حين وصلت لدى البنوك الأجنبية نحو 118 مليار درهم.

وعلى جانب الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المقومة باليورو فقد بلغت قيمتها ما يساوي 64.4 مليار درهم و نحو 9.7 مليار درهم و8.3 مليار درهم بالين الياباني وتوزعت بقية الأصول الأجنبية على الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي واليوان الصيني وعملات أخرى. (وام)