الحوسبة السحابية تؤرق الأمن الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «آي دي جي» للأبحاث أن 73% من الشركات لديها تطبيق واحد على الأقل، أو جزء من البنية التحتية للحوسبة في الأنظمة السحابية، وهذا ليس كافياً، لأن البيانات تظهر أن أقسام تقنية المعلومات تشعر بالضغوط التي تدفعها نحو الانتقال إلى السحابة بنسبة 100%.

وبعد استطلاع آراء أكثر من 250 من قادة أمن تقنية المعلومات، اكتشفت «كاسبرسكي لاب « أن التوسّع السحابي غير الخاضع للرقابة يشكّل أكبر المخاوف الأمنية ل 58% من رؤساء أمن المعلومات لدى الشركات.

وبالرغم من مزاياها، فإن الحوسبة السحابية قد تجلب أيضاً تحدّيات إضافية في مجال الأمن الإلكتروني، لا سيما عندما يستضيف البنيةَ التحتية السحابية طرفٌ خارجي. ويكلف اختراق البيانات جرّاء حادث أمني يحصل في السحابة العامة 1.64 مليون دولار للشركة في المتوسط، وفقاً لتقرير صادر عن كاسبرسكي لاب في 2018، وفي حين أن البنية التحتية العامة لتقنية المعلومات في الشركة تصبح غير متجانسة مع السحابة، فإن رؤساء أمن المعلومات يواجهون المزيد من الضغوط للحفاظ على أمن بياناتهم وحماية الموارد المالية للشركة، نتيجة لذلك.

ويتطلب تبنّي السحابة الهجينة مختصين يتمتعون بالمهارات اللازمة لتنسيق عمليات الأمن وإدارتها في جميع أجزاء البنية التحتية التقنية.