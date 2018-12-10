شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات موسمية في «سوق التنين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتحول سوق التنين 2 إلى مدينة العجائب خلال موسم الأعياد، حيث يستضيف الشخصية الكرتونية المحبوبة «سنوبي» وأصدقاءها. وعلاوة على ذلك، سيكون هناك سوق الموسم الاحتفالي الذي يقدم مجموعة واسعة من الهدايا والديكورات بأسعار تنافسية. ويفتتح سوق موسم الأعياد حتى 22 ديسمبر، وقرية سنوبي الاحتفالية خلال الفترة من 13 إلى 22 الجاري.

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