الأسواق تترقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجيه الاتهام إلى غصن اليوم

من المتوقع قيام مكتب الادعاء في طوكيو اليوم بتوجيه الاتهامات لكارلوس غصن الرئيس السابق ل «نيسان» وجريج كيلي المدير التمثيلي السابق للشركة.

وقالت «نيسان» إنها تسعى لمنع غصن من دخول شقة في ريو دي جانيرو بالبرازيل خشية أن يقوم بإزالة أو إتلاف أدلة بعد أن اعتقل وأقيل من منصبه بسبب مخالفات مالية. وكانت محكمة في البرازيل قد منحت إذناً لغصن بدخول الشقة وتملكها نيسان التي قدمت طعناً على القرار. وقال متحدث باسم الشركة: «تتعاون «نيسان» مع السلطات للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها رئيسها السابق وتسعى لمنع أي تدمير لأي أدلة محتملة من خلال السماح بدخول ذلك المسكن».

وغصن معتقل في طوكيو منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر/‏ تشرين الثاني للاشتباه في تآمره مع جريج كيلي لإخفاء حوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام .(رويترز)

تحديد مصير منج في كندا

تقرر المحكمة الكندية اليوم مصير منج وانزهو المديرة المالية لشركة «هواوي» للتكنولوجيا وابنة مؤسس الشركة الصينينة العملاقة التي اعتقلتها السلطات الكندية في الأول من ديسمبر/‏‏كانون الأول بطلب من الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

واستمعت المحكمة الجمعة الماضي إلى دفوع تقول إن منج تواجه في حالة ترحيلها إلى الولايات المتحدة، تهما بالتآمر للاحتيال على عدة مؤسسات مالية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاماً عن كل تهمة.

وحذرت الصين كندا من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تفرج على الفور عن منج، ووصفت القضية بأنها «شديدة القبح».(رويترز)

مناقشة موازنة إيطاليا

تجتمع الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين لمناقشة التقييم المتعلق بموازنة عام 2019.

وأفادت «بلومبيرج» أن دي مايو وسالفيني زعيما الحزبين الحاكمين سوف يناقشان مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تقييم خطة الإنفاق قبل لقاء كونتي بنظرائه الأوروبيين 13 و 14 كانون الأول/‏ديسمبر.

وقالت «بلومبيرج»: إن روما على استعداد لخفض نحو 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار) من حجم إنفاقها، ولكن المفوضية قد تطلب خفض نحو ضعف هذا المبلغ من أجل عدم فرض عقوبات بحق روما لانتهاكها قواعد الموازنة.ورفضت المفوضية مسودة الموازنة لكونها تضع نسبة العجز عند 2.4% من إجمالي الناتج المحلي.

(د ب أ)