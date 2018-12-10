صناديق «الريت».. فرصة لتنشيط العقار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعتمد فكرة صناديق الاستثمار العقاري «الريت» على قاعدة التوزيعات النقدية عبر الاستثمار في عقارات مدرة للربح، وبالتالي فإن الميزة التي توفرها هذه القنوات الاستثمارية تتمثل في أنها تجمع الأفضل لدى السوق العقاري والأفضل في أسواق المال، فهي تعطي المستثمر ميزة التملك العقاري واستلام العوائد والتمتع باستثمار طويل الأجل ومستقر.

تمنح المستثمرين ميزة سهولة البيع في أي وقت، الأمر الذي يمنح هذا الاستثمار المزيد من الجاذبية والشهرة من قبل شرائح واسعة من المستثمرين حول العالم، علماً بأن هناك الكثير من النجاحات والإخفاقات التي واجهتها وتواجهها صناديق «الريت» العقارية وبشكل خاص تلك ذات العلاقة بالقيم الحقيقية للعقارات الداخلة في الصندوق بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات وقوانين تحد من قدرة الملاك على التصرف في العقار أثناء فترة الاستثمار.

وبحسب التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة فقد اعتمد الأداء العام لأسواق الاستثمار العقاري في المنطقة على التطور والإبداع والابتكار في كل ما يتعلق بأدوات الاستثمار وقيمها ومددها الزمنية على مستوى المنطقة والعالم، وارتبطت أيضاً بنوع من التوسع على أدوات الاستثمار التي ما زالت تشهد المزيد من التطوير والتحديث وطرح المزيد منها بما يتناسب وشرائح وفئات أوسع من المجتمع ويتناسب مع الاستثمار الفردي والمؤسسي، وعند مستويات عوائد جيدة على الاستثمار، وذلك في وقت يحتاج فيه الاستثمار العقاري المباشر إلى قيم مالية مرتفعة ومدد زمنية طويلة لاسترداد قيم الاستثمارات وبالتالي يحتاج إلى مطورين ومستثمرين متخصصين في هذا المجال لتحقيق أهداف كافة الأطراف.

وأشار التقرير إلى أن صناديق «الريت» فرصة جديدة لتنشيط السوق العقاري على مستوى المنطقة وبشكل خاص بعد الانخفاضات التي سجلتها الأسعار المتداولة وبالتالي فإن التقييم الحالي سيقوم على أسعار السوق دون مبالغة في التضخيم، ما يعني أنه من الممكن الاستثمار في القيم الحقيقية للعوائد المتوقعة مع الأخذ بعين الاعتبار أن تسجيل تراجعات حادة أو كبيرة على الأسعار المتداولة تبدو بعيدة مقارنة بالانخفاضات والمستويات المسجلة قبل ما يزيد عن عامين، وفي المقابل فإن أي ارتفاع يسجل على القيم الإيجارية ونسب الإشغال للعقارات المكونة للصندوق سينعكس إيجاباً على المستثمرين وسيعمل على ارتفاع قيم العوائد الثابتة ويرفع أيضاً من قيم الأصول الخاصة بالملاك.

ويشير التقرير إلى حجم الاقتصاد الإماراتي والتنوع الكبير المسجل على الشركات العاملة فيه، حيث تستحوذ الشركات العالمية على حصة جيدة من السوق، إذ يساهم وبشكل مباشر في الاستقطاب والاستفادة من كافة التطورات التي يمكن أن تعمل على تنشيط القطاعات المالية والاقتصادية ويضيف فرصاً استثمارية جديدة تعمل على رفع قيم السيولة الاستثمارية لدى أسواق المال والقطاعات الرئيسية، وتأتي جهود إدراج الصناديق العقارية في إطار تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها، حيث تظهر البيانات المتداولة أن الدولة قد سجلت أكبر عدد من الصناديق العقارية لتشهد إمارة أبوظبي إطلاق 3 صناديق عقارية.

وتتركز عوامل التحفيز والجاذبية على هذه القنوات لدى السوق الإماراتي نظراً لما تتمتع به من عوائد مرتفعة وفرص استثمارية متنوعة وشفافية عالية لا يتمتع بها عدد كبير من أدوات الاستثمار.