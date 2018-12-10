شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 10.00 تقرير مكتب الإحصاء المركزي حول التوظيف. الثلاثاء 8:00 تقرير الجمعية الوطنية للشركات المستقلة. 8:30 تقرير مؤشر أسعار المنتجات. 10:30 تقرير هيئة معلومات الطاقة حول النفط. الأربعاء 8:30 تقرير مؤشر أسعار المستهلكين 10:30 تقرير هيئة معلومات الطاقة حول الغاز. 14:00 تقرير الموازنة الفيدرالية. الخميس 8:30 تقرير طلبات إعانات البطالة. 8:30 تقرير أسعار الواردات. الجمعة 8:30 تقرير مبيعات التجزئة. 9:15 تقرير الإنتاج الصناعي. 9:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي. 9:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات. 10:00 تقرير مخزونات الشركات. 13:00 تقرير إحصاء منصات الحفر من «بيكر أند هيوز». ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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