69.5 مليون تداولات «الاتحاد العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.15% عند مستوى 2550.5 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم شركات العقار والتأمين والاستثمار والسلع والبنوك والخدمات والاتصالات.

شهد السوق تداول 339.36 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 244 مليون درهم، نفذت من خلال 2292 صفقة، وجرى تداول أسهم 35 شركة، وارتفعت أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة.

وتصدر سهم الاتحاد العقارية التداولات بقيمة 69.5 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.29% إلى 0.47 درهم، تلاه سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 33.28 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 1.12 درهم، وجاء ثالثاً سهم سلامة للتأمين بسيولة بقيمة 27 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 6.11% وأغلق عند 0.46 درهم.

وسجل سهم غلفا للمياه ارتفاعاً بالحد الأعلى 14.95% مغلقاً عند 8.46 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان، وزاد بنسبة 7.03% إلى 1.37 درهم، ثم سهم السلام القابضة، مرتفعاً بنسبة 4.8% وأغلق عند 0.42 درهم.

في المقابل، نزل سهم شعاع كابيتال 10% إلى 0.88 درهم، وجاء ثانياً سهم سلامة للتأمين، ثم سهم ديار الذي أغلق متراجعاً بنسبة 5.8% ليغلق عند 0.36 درهم.