«ستاندرد تشارترد»: المحفزات تعزز التفاؤل بنمو إيجابي في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكدت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» تفاؤلها حيال نمو اقتصاد الإمارات والقطاع المصرفي في العام المقبل، ويتوقع البنك نمواً بمعدل 2.6% في العام الجاري، ونمواً سنوياً 3.3% و3.5% في العامين المقبل والتالي على التوالي.

وقالت أبو منة في لقاء صحفي أمس في دبي إن عوامل عدة تدعم هذا التفاؤل أبرزها ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع إنتاج الإمارات من النفط، ويتوقع البنك أن يستقر سعر النفط عند سعر لا يقل عن 75 دولاراً للبرميل هذا العام وحوالي 78 دولاراً للبرميل في العام المقبل ومتوسط 85 دولاراً للبرميل في 2020. وأضافت قائلة إن من شأن تحضيرات «إكسبو 2020 دبي» أن تعزز النمو في المرحلة المقبلة، وكذلك توسعات شركة «أدنوك».

وأكدت من جهة أخرى أن المحفزات المختلفة التي أقرتها حكومة الإمارات من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تعزيز فرص النمو والانتعاش الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن بعض القطاعات وبخاصة التجزئة والعقارات ما زالت تشهد بعض التباطؤ، لكنها قالت إن الأمر لا يعدو كونه دورة اقتصادية طبيعية وحركة تصحيح سوف تأخذ وقتها.

وتحدثت عن استراتيجية البنك في الإمارات مؤكدة أن البنك حقق نموا في أنشطته في الدولة، وقالت إن سوق الإمارات من اهم الأسواق بالنسبة للبنك، ولفتت إلى وجود بعض التغييرات على مستوى خدمات الأفراد مع خطط لطرح منتجات جديدة والتركيز على الخدمات المصرفية الخاصة، وقالت إن البنك يركز بصورة أكبر على تقديم خدمة أفضل للعملاء.

ولفتت إلى أن البنك يركز على الرقمنة مستبعدة أن يبادر إلى زيادة عدد الفروع في المرحلة المقبلة، وقالت إن نسبة التحول الرقمي في البنك وصلت في الوقت الحالي إلى حوالي 60%.

وقالت إن أداء البنك يعد أقوى على مستوى خدمات الشركات منه على مستوى الأفراد بالقياس لحجم أعمال الشركات، ولفتت إلى أن بعض عملاء البنك في مجال الشركات امتدت علاقتهم معه لأكثر من عقدين ما يؤكد على ولاء العملاء على هذا المستوى.

وحول تأثير انخفاض مستويات الائتمان في الدولة قالت أبو منة إن البنوك لديها سيولة عالية وهي تتوقع أن تحافظ البنوك على سيولتها وان تستقر مستويات الائتمان عند نفس مستوياتها في المرحلة المقبلة.