«سوق أبوظبي» يُدرج صكوكاً ل «صناعات» ب 1.1 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قرع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والشركة القابضة العامة «صناعات»، أمس، جرس الافتتاح ترحيباً بإدراج الشريحة الأولى من صكوك شركة صناعات المحدودة بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم). ويعد هذا الإدراج المشترك الأول من نوعه لصكوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع بورصة لندن.

تم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي بلغ 4.76% لأجل سبع سنوات، مدعوماً بالتصنيف الائتماني A3 من وكالة «موديز» وA من وكالة فيتش، الصادرين الأسبوع الماضي، حيث شهد هذا الإصدار الذي أدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز XSSENAAT1225، طلباً استثنائياً من أكثر من 180 مستثمراً محلياً وعالمياً، متجاوزاً معدل التغطية بواقع 10 أضعاف تقريباً.

وحضر كل من خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، والمهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة (صناعات)، والإدارة التنفيذية للشركة حفل قرع الجرس، إيذاناً بالإدراج المشترك للصكوك؛ إذ تم إدراج هذه الصكوك بشكل مشترك في بورصة لندن.

وأكد خليفة المنصوري أن هذا الإدراج الجديد للصكوك، يعكس البيئة الاستثمارية الرائدة التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية للشركات المدرجة، والمستثمرين على حد سواء، ويؤكد صواب الإجراءات التي يعتمدها السوق لرفع كفاءة أدائه.

وقال: «يمثل هذا الإدراج تأكيداً جديداً لريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتفوقه على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة، كوجهة مفضلة للإدراج، وذلك نظراً للثقة التي يحظى بها السوق، وجاهزيته لإدراج أدوات الدخل الثابت، واعتماده على نظام متطور للتسوية والمقاصة؛ إذ يمتلك السوق بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج الأوراق المالية المتنوعة، ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم، ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية، وبيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة».

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة (صناعات): «يعد إدراج الصكوك الجديدة لشركة صناعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنجازاً مهماً في تاريخ الشركة. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها الشركة إلى الأسواق العامة لإصدار صكوك يمكن تداولها، في أحد أبرز أسواق المال العالمية، الأمر الذي يؤكد الأداء القوي والتقدم الكبير الذي حققته الشركة، وهو ما يتماشى مع أهدافنا واستراتيجياتنا المستقبلية.

وباعتبارنا إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، فإننا نتمتع بوضع مالي قوي يعزز الاكتفاء الذاتي لأعمالنا، ويرسخ ثقة الجهات المقرضة في دعم خططنا التنموية. ولا شك في إن الإقبال الاستثنائي الذي شهدته الصكوك الجديدة من قبل قاعدة المستثمرين الواسعة، مدعوماً بالتصنيفات الائتمانية العالية من وكالتي موديز وفيتش، يعكس مدى قوتنا وقدرتنا التنافسية، إضافة إلى المخاطر المنخفضة».

ويشكل إدراج صكوك صناعات، الإدراج الثالث من نوعه هذا العام، ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم في أكتوبر الماضي إدراج صكوك شركة الدار للاستثمار بشكل مشترك مع بورصة إيرلندا، كما أدرج السوق في مايو من العام الجاري، سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية، نيابة عن حكومة المالديف، وذلك لصالح صندوق أبوظبي للتنمية، ويعد ذلك الإدراج الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة.