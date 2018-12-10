«إكسبو دبي» يدعو أصحاب الهمم للانضمام إلى فريق عمله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع أمس برنامجاً شاملاً لتشجيع أصحاب الهمم في دولة الإمارات على اغتنام فرص العمل والتدريب المتاحة لهم في هذا الحدث الدولي.

ويهدف البرنامج إلى دمج أصحاب الهمم وتمكينهم عبر توفير وظائف عملية وفعالة تتيح لهم بناء مهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية.

ويأتي إطلاق البرنامج عقب فترة تجريبية، عمل «إكسبو 2020 دبي» خلالها عن كثب مع وزارة تنمية المجتمع لتطوير هذه المبادرة والبحث عن المرشحين المناسبين، حيث شمل البرنامج التجريبي الذي تواصل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية اثنين من أصحاب الهمم الإماراتيين هما سالم باوزير وعلي البلوشي.

وأكمل سالم فترة تدريبه في الآونة الأخيرة وحصل على فرصة عمل بدوام كامل في إدارة الموارد البشرية والمتطوعين. أما علي البلوشي، فيواصل عمله بنجاح كمتدرب في فريق فعاليات مرحلة التحضير ضمن تدريبه المتواصل.

ومع نجاحهما في الاستفادة بشكل كامل من فرص العمل التي أتيحت لهما، يعبر سالم وعلي عن شعورهما بالفخر بمساهمتهما في أكبر حدث من نوعه يتم تنظيمه حتى الآن في العالم العربي. كما ساهم حضورهما أيضاً بتوسيع آفاق العاملين في «إكسبو 2020 دبي»، حيث أتاح لهما ذلك تعلم كيفية العمل جنباً إلى جنب مع أصحاب الهمم والتعاون معهم بشكل أفضل.



بيع الأعمال الفنية



وقال سالم باوزير، إداري موارد بشرية ضمن إدارة الموارد البشرية والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»: «أنا أطلب من الناس دوماً أن ينظروا إلى قدراتي وليس إلى إعاقتي، وأشعر بأن «إكسبو 2020 دبي» قد منحني الثقة بتمكيني من أداء مهام تثبت إمكاناتي وتتيح لي القيام بدور فعال ومفيد».

وأضاف سالم: «أستمتع جداً بعملي كونه يتيح لي اتخاذ قرارات حقيقية ومؤثرة. لقد جئت إلى هنا كي أخدم وطني، وأنا فخور بالمساهمة التي قدمتها حتى الآن، وأتطلع قدماً للمشاركة في الترحيب بالعالم في الإمارات عام 2020».

ويتمحور دور سالم في برنامج الدمج حول توفير فرص العمل لأصحاب الهمم، وتنسيق الأمور المتعلقة بتسهيل حركتهم في المكاتب، ومواصلة بناء ثقافة الدمج في «إكسبو 2020 دبي». وحتى شهر ديسمبر 2018، ساهم سالم في توظيف ثلاثة من أصحاب الهمم في فريق «إكسبو 2020 دبي».

ويعمل سالم أيضاً على تسهيل بيع الأعمال الفنية والمصنوعات اليدوية التي ينتجها أصحاب الهمم في ورش العمل التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، كما أسند إليه دور فعال ضمن مجموعة العمل المكلفة بتيسير وصول أصحاب الهمم إلى موقع إكسبو 2020 دبي وتحركهم فيه.