«اقتصادية الشارقة» تبحث التعاون مع نظيرتها في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة، وفي إطار تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها على هامش ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الذي عقد مؤخراً في الشارقة، وجاءت الزيارة بهدف التعرف إلى الإجراءات المطبقة في اقتصادية الشارقة والتعرف إلى أساليب التطوير والارتقاء بالمنهجية المتبعة في إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وآلية قياس القيمة المضافة لها، وتبادل الخبرات في مجال التراخيص الصناعية والتعرف إلى الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتراخيص الصناعية المطبقة في اقتصادية الشارقة، فضلاً عن التعرف إلى خطوات العمل والبرامج الفنية ذات الصلة والمتبعة لاستخراج مثل هذه التراخيص في الدائرة.

واطلع وفد اقتصادية أبوظبي على عرض تفصيلي على مهام كل من: إدارة الشؤون القانونية، وإدارة التسجيل والترخيص وإدارة الرقابة والحماية التجارية، وإدارة الشؤون الصناعية، وذلك لتطوير سبل الاتصال والتعاون المشترك، بهدف الخروج بعدد من المشاريع والمبادرات المشتركة.

وتعرف وفد اقتصادية أبوظبي إلى أبرز إنجازات الدائرة، وذلك بغرض تبادل الخبرات وتنظيم عمليات التعاون المشترك لخدمة المتعاملين وبغية تعزيز مبدأ التكامل المشترك بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ما لهذه الزيارات من دور في تعزيز علاقات التعاون وتسريع عمليات التطوير وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.