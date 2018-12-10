مجلس سيدات أعمال عجمان يستعرض منجزات 2018 وخطة 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان خلال دورته الحالية، للاطلاع على منجزات ومشاريع المجلس السابقة ومناقشة الخطة الاستراتيجية للعام 2019.

وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة آمنة خليفة بالعضوات، مشيدة بما توليه القيادة الرشيدة من دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً. وتم استعراض المهام الوظيفية لموظفات المجلس والأهداف الاستراتيجية والتي تتمحور حول الارتقاء وتطوير مهارات المرأة المنتجة، ولا سيما سيدة الأعمال من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل ودعمها لدخول مجال الأعمال الاقتصادية وتذليل الصعوبات وتوثيق روابط سيدات الأعمال مع المؤسسات والهيئات المحلية الإقليمية والدولية.

وتناول الحضور خدمات المجلس، وهي رخصة بدايات وعضوية المجلس ومبادرة «ريوقي ورفوف ولقطة وسيارتي»، بالإضافة لخدمة إعداد دراسات الجدوى وتأجير المحال بالمبنى الجديد والخاص بمجلس سيدات أعمال عجمان، وكذلك الاتفاقيات والمعارض والملتقيات والدورات التدريبية التي نفذها المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والزيارات الخارجية، بهدف بحث وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المرأة.

كما تم استعراض لمحة عن مبنى مجلس سيدات أعمال عجمان الجديد وما يوفره من خدمات ودعم لرواد ورائدات الأعمال، وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي أن المجلس حريص على تنويع خدماته ومبادراته لتواكب تطلعات وطموحات رائدات الأعمال وعضوات المجلس.

وختاماً أكد الحضور ضرورة تنوع الفعاليات التي ينظمها المجلس خلال العام 2019 وزيادة التعاون مع مختلف الجهات، لاسيما المعنية بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بالمرأة والأسر المنتجة، بما يزيد من تمكين المرأة اقتصادياً وتحويل أفكارها لمشاريع قائمة ومستدامة.