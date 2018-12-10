10 سنوات على افتتاح «وسط مدينة دبي».. فعاليات تمتد 22 أسبوعاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مجموعة «إعمار العقارية» حملة «ماي داون تاون» MyDowntownDubai بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح «وسط مدينة دبي»؛ التي تعدّ من أكثر وجهات العالم استقطاباً للزوار بفضل معالمها البارزة مثل برج خليفة، ودبي مول، ونافورة دبي، ودبي أوبرا، وغيرها الكثير. وتتضمن الحملة برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية التي تستمر لمدة 22 أسبوعاً.

وخلال الحملة، تستضيف الأماكن الحيوية في «وسط مدينة دبي» باقة من الفعاليات المميزة الخاصة بهذه المناسبة، بما في ذلك الأسواق المحلية، ومنتزهات المأكولات، بالإضافة إلى العديد من خيارات الترفيه، والأعمال الفنية التركيبية، بحيث يحظى زوار الوجهة بذكريات لا تُنسى من المغامرات والاستكشافات الجديدة والتجارب الثقافية والفنية المتنوعة.

وسيشكل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» مركز أنشطة وفعاليات الحملة، حيث سيرحب بالزوار لمشاركة قصصهم مع «وسط مدينة دبي» واستكشاف العروض المشوقة التي تحتضنها. ومن بين الفعاليات «الحديقة الثلجية»، و«أسواق موسمية احتفالية»، وسينما الهواء الطلق، وأنشطة ترفيهية وفنية، وفعاليات ثقافية.