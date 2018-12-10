«أبوظبي العالمي» يفتتح أول قاعة محكمة رقمية في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

استقبلت محاكم سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسها في مايو/‏أيار 2016 عشرين قضية متعلقة بالديون والتوظيف والشأن التجاري، وهي قضايا من داخل وخارج سوق أبوظبي العالمي لحل النزاع بين المتخاصمين، وقد تم التعامل مع بعض هذه القضايا وتم صدور قرار بخصوصها وأحيل تنفيذ الأحكام إلى دائرة القضاء في أبوظبي نظراً لوجود مذكرة تفاهم بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ودائرة القضاء في أبوظبي. هذا ما كشفت عنه «ليندا فينز الان» أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي على هامش افتتاح محاكم سوق أبوظبي العالمي وقاعة محاكم رقمية متكاملة في مبنى السوق بحضور سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، وأحمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، واللورد ديفيد هوب رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات الحكومية في أبوظبي ورواد القطاع وخبراء ومهتمين في الشأن المالي والاقتصادي وسوق أبوظبي العالمي.

كشفت ليندا عن توقيع 5 مذكرات تفاهم مع الجهات القضائية في سنغافورة وهونج كونج وأستراليا ولندن ومذكرة تفاهم مع دائرة القضاء في إمارة رأس الخيمة.

وتعد قاعة المحاكم الرقمية الأولى من نوعها في العالم، وتعكس التزام محاكم سوق أبوظبي العالمي بتقديم خدمات فض النزاعات بمعايير عالمية استجابةً لاحتياجات الشركات والمستثمرين كما تهدف إلى رفع معايير الخدمات القضائية في العالم بما يخدم مصالح المستثمرين والأعمال.

كما تعد أحدث مبادرات محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى توفير بيئة رقمية متكاملة بما يجعلها الجهة الرائدة في مجال الخدمات القضائية. وكانت محاكم سوق أبوظبي العالمي قد أطلقت مؤخراً منصة المحكمة الإلكترونية لتعزيز التفاعل بشكل إلكتروني مبتكر مع الأطراف المتخاصمة والعاملين في القطاع القانوني. وتشكل الآن قاعة المحاكم الرقمية مع منصة المحكمة الإلكترونية معياراً جديداً لخدمات فض النزاعات إقليمياً وعالمياً.

وتتحول قاعة المحاكم الرقمية الجديدة إلى آلية تقديم الخدمات القضائية من خلال مجموعة من التقنيات المبتكرة، حيث ستتيح المجال للبت القضائي وإتمام الإجراءات في ذات الوقت من أي مكان في العالم، كما توفر المرافق الجديدة لقاعة المحاكم الإلكترونية حلولاً متكاملة للدعاوى القضائية وتقنيات مبتكرة لتصبح كافة المعاملات لا ورقية ما يؤدي لخفض الكلفة وتوفير الوقت والجهد بنفس الوقت.

وقال الصايغ: كل الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمهم المستمر والشكر موصول إلى شركائنا في وزارة العدل ودائرة القضاء- أبوظبي وإلى كافة داعمي السوق في مشواره نحو الارتقاء بمستوى خدمات فض النزاعات.

أضاف:مبادرتنا تعزيز لمكانة الإمارة كمنصة مالية وتجارية متكاملة. ومن جانب آخر، يعزز افتتاح قاعة المحاكم الجديدة جهود سوق أبوظبي العالمي لإيجاد سلطة قضائية عالمية حديثة تمكن الشركات من ممارسة وتنمية أعمالها. واكد الصايغ: إن قاعة المحاكم الرقمية أخذت بعين الاعتبار الحدود الجغرافية واختلاف المناطق الزمنية وتجاوزتها ليتم تقديم الخدمات في ذات الوقت ومن أي مكان، وتوجهنا وتركيزنا الأساسي أن نكون مركزاً مالياً عالمياً بقوانين وتشريعات عالمية وأن نبني بيئة أعمال متكاملة تتيح المجال للشركات للازدهار، وسنستمر في إطلاق مبادرات رائدة تعزز من نمو وتطور أبوظبي كمركز أعمال ومنصة مالية.

وقال الصايغ: يسعدني أن أؤكد على أن كافة توجهاتنا نحو الابتكار والإبداع في كل شيء كان لها أثر كبير في مشهد فض النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأبعد من ذلك، وتمكنا من إنجاز الكثير خلال فترة زمنية قصيرة.وإنني على ثقة بأننا سنلبي كافة احتياجات ومتطلبات المتعاملين .

وأود أن أتوجه بالامتنان والشكر لوزير العدل على دعمه لنا، فقد كان للوزارة الدور الأساسي في إرساء القانون والعدل في الدولة على مدى العقود الماضية. ونود الاستفادة من هذا النجاح لجعل أبوظبي ودولة الإمارات كافة منصة أعمال عالمية، ونؤمن بأن قاعة المحاكم الرقمية ستضع دولة الامارات في مصاف الدول الرائدة في مجال البت القضائي، حيث ستضع معايير عالية لكافة الدول حول العالم. وستسهم قاعات المحاكم الجديدة في إيجاد فرص أعمال كثيرة تجذب أصحاب الخبرات والمهارات وستدعم النمو الاقتصادي في الدولة.

وقال اللورد ديفيد هوب،: «إن مستقبل المشهد القضائي يتوجه نحو التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجعل افتتاح قاعة المحاكم خطوة طبيعية ومحورية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.وكان تركيزنا في هذا المشروع على التصميم وآلية العمل لتحقيق التوازن الأمثل بين التكامل التقني وواجهات الاستخدام، وإننا على ثقة بأن الخدمات التي نوفرها ستصبح معياراً لكافة المحاكم».

ريادة البت القضائي رقمياً

تمكن قاعة المحاكم الجديدة الأطراف المتواجدين في أبوظبي وفي أي مكان من الوصول لملفات قضاياهم الرقمية وتوفر خيارات إيداع وحفظ الملفات إلكترونياً وإدارة القضايا والدلائل في الوقت الحالي. ويتضمن النظام تقنيات بث الفيديو المباشر وروابط البث الصوتي لتحقيق التكامل، كما سيتيح النظام المجال نحو جعل المعاملات والملفات كاملة إلكترونية لا ورقية مما يزيد الفعالية ويقلل من التكاليف ويتجاوز حدود الزمان والمكان ويدعم إجراءات البت القضائي.