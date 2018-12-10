متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «إشراق» تعيد شراء 1.03 مليون سهم بسعر 0.51 درهم

اشترت «إشراق العقارية» 1.03 مليون سهم من أسهمها بقيمة 529.4 ألف درهم، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية: إن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.51 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرة إلى أن عملية الشراء تمت من خلال وسيطها أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية.

«دريك»: أرباح عقد «الريم مول» بعد أغسطس 2020

قالت شركة «دريك أند سكل» في بيان توضيحي بخصوص فوزها بعقد في مشروع «الريم مول»: إن الإيرادات الناجمة عن العقد سوف تدخل للشركة حسب برنامج العمل الممتد ل 22 شهرا.

وسوف تظهر الأرباح عند نهاية المشروع، متوقعة انتهاء عملية التنفيذ في أغسطس 2020.

جدولة قروض «الخليج للملاحة»

وافق مجلس إدارة «الخليج للملاحة القابضة» في اجتماعه 6 الجاري، على إعادة جدولة القروض الحالية لبعض سفن الشركة. وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن مجلس إدارتها قرر إعادة جدولة قروض كل من سفينة «جلف فناتير» وسفينة «جلف جلمودا» و«جلف حويلات» و«جلف ديفي».

«الرمز» تعيِّن مدير عمليات

أعلنت شركة الرمز للاستثمار والتطوير عن تعيين هيثم عضيمة في منصب المدير التنفيذي للعمليات.