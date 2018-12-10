81 مليون درهم استثمارات هولندا في حدث «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت هولندا أمس عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، وموضوعه «تكامل الماء والطاقة والغذاء»، في حدث في دبي، حضره هانس ساندي، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، والمفوض العام للجناح الهولندي في إكسبو 2020 دبي، وممثلون عن الشركات المسؤولة عن تصميم الجناح. حيث ستستثمر هولندا 19.4 مليون يورو (81.1 مليون درهم) في مشاركتها في إكسبو 2020 دبي. وقد تم تصميم الجناح بالتعاون الوثيق بين شركة إكسبوموبيليا، التي يوجد مقرها في سويسرا والشركات الهولندية V8 architects و Kossmann.dejong و Witteveen + Bos.

وقال سيغريد كاخ، وزير التجارة الخارجية والتنمية الهولندي: إننا فخورون بهذا التصميم الرائع، الذي يبرز ما تمثله هولندا. حلول متكاملة، مترابطة وفريدة تبني الروابط، وخاصة في مجالات الماء والطاقة والغذاء التي نحن رواد العالم فيها. يتأثر الشرق الأوسط كثيراً بالقضايا العالمية، مثل شح المياه والأمن الغذائي وتزايد الطلب على الطاقة. وتميل دول الخليج إلى استهلاك الكثير من المياه والطاقة للفرد الواحد، بالمقارنة بالعديد من المناطق الأخرى في العالم، ومعظم أغذية المنطقة يتم استيرادها. ويقدم إكسبو 2020 دبي فرصة متميزة؛ لإحداث تغيير إيجابي في هذا الوضع.

تحرص هولندا على المساهمة في هذه القضايا، من خلال عرض الحلول المحلية التي تربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء، وعن طريق العمل بشكل وثيق مع دول الخليج؛ لتطوير حلول مستدامة تلائم نظمها البيئية المحلية، يمكننا توظيف ابتكاراتنا ومعرفتنا وخبراتنا؛ لمساعدة المنطقة على بناء مستقبل مستدام وأكثر مراعاة للبيئة.

وتشهد الإمارات حضوراً للشركات الهولندية التي كان لها إسهامات في مشاريع بارزة، مثل جزيرة ياس، وبرج خليفة، ونخلة جميرا، وقناة دبي، ومتحف المستقبل، وميناء الفجيرة ومطارات دبي. يتضمن الجناح الهولندي نظاماً مناخياً دائرياً فريداً، يعرض قدرات هولندا في الابتكار، وستساعد مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي على الاستفادة من الفرص، ليس فقط في منطقة الخليج، بل أيضاً في أماكن أبعد.

وقال هانس ساندي، القنصل العام لهولندا في دبي، والمفوض العام لجناح هولندا في إكسبو 2020 دبي: «الجناح والمواضيع التي سنقدمها تمثل جوهر هولندا، ونحن نتطلع إلى استقبال الجمهور والكثير من الزوار من رجال الأعمال». جناح يولد المناخ يعطي التصميم الفريد للجناح للزوار إحساساً قوياً بالصلة بين الماء والطاقة والغذاء.